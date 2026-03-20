8 سال تک حلق میں چوپ سٹک پھنسا کر جینے والا شخص

  • عجائب دنیا
8 سال تک حلق میں چوپ سٹک پھنسا کر جینے والا شخص

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین میں ایک شخص 8 سال سے حلق میں چوپ سٹک کو پھنسائے زندگی گزارتا رہا کیونکہ اسے آپریشن سے ڈر لگتا تھا۔

جی ہاں واقعی چین کے صوبے لیاؤننگ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص وانگ نے 2 سال قبل 12 سینٹی میٹر لمبی چوپ اسٹک کو نگل لیا تھا۔ایسا حادثاتی طور پر کھانے کے دوران ہوا تھا۔اس وقت وانگ کو تکلیف تو ہوئی مگر سانس لینے میں مسائل کا سامنا نہیں ہوا۔بعد ازاں جب اس نے ہسپتال میں جاکر معائنہ کرایا تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ گلے کو ایک سائیڈ سے کاٹ کر چوپ سٹک کو نکالا جاسکتا ہے ۔مگر وانگ نے ایسا کرانے سے انکار کردیا ،حالیہ چند ماہ کے دوران وانگ کو ہر بار صبح اٹھنے کے بعد تکلیف کا سامنا ہوتا تھا اور کچھ نگلنے پر یہ تکلیف بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔یہی وجہ ہے کہ 8 سال بعد اس نے ایک بار پھر ہسپتال جانے کا فیصلہ کیا۔ آپریشن کامیاب ہوا اور اب وانگ صحتیاب ہو رہا ہے ۔

 

پاکستان

مذہبی جذبات سے تشدد بھڑکانے نہیں دینگے : کسی دوسرے ملک کے واقعات پر پاکستان میں تشدد ہرگز برداشت نہیں : فیلڈ مارشل

ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے، یورپ میں گیس انتہائی مہنگی، امریکی ایف 35 طیارہ بھی نشانہ بن گیا

مریم نواز کا چاند رات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم

امریکی بیان مسترد، میزائل پروگرام کسی جارحانہ عزائم کا حصہ نہیں: پاکستان

دو مرتبہ نظر انداز ہونے پر ترقی کیلئے مستقل نااہلی کا قانون کالعدم :7 بیوروکریٹس کی درخواستیں جزوی منظور

عید سے قبل مہنگائی بےقابو ہوگئی، قیمتیں گزشتہ سال سے 60 فیصد زیادہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
