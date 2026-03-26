نیدرلینڈز، 1300 برس قدیم وائکنگز کی کشتی کا ٹکڑا دریافت

  • عجائب دنیا
ایمسٹر ڈیم(نیٹ نیوز)نیدرلینڈز میں نکاسی کے کام کے دوران تقریباً 1300 برس قدیم وائکنگز کی کشتی کا ایک ٹکڑا دریافت کیا ہے۔

یہ حیران کن دریافت اُس وقت سامنے آئی جب کھدائی میں مصروف مزدوروں کی نظر زمین سے باہر نکلی ہوئی ایک بڑی لکڑی کے پھٹے پر پڑی۔اس دریافت نے امیچور ماہرِ آثارِ قدیمہ ڈینی وین باسٹن کی توجہ اپنی جانب کی۔ بعد ازاں سٹچنگ بیہیر وائکنگ شپ اینڈ میوزیم ڈوریسٹڈ کے ماہرین کو لکڑی کے ٹکڑے کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا۔جہاز بنانے کے ماہر کِیس سٹیرنبرگ کا کہنا تھا کہ اس لکڑی کی شکل، کنارے اور اس پر ہوئی ہنرکاری بتاتی ہے کہ یہ بِیم کسی کشتی کے فریم کا حصہ ہو سکتا ہے ۔یہ بِیم اندازاً 3.2 میٹر لمبا اور 30 سینٹی میٹر چوڑا ہے اور ماہرین کا ماننا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ اس سے بڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے۔

