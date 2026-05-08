صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار

  • عجائب دنیا
روبوٹ کی وجہ سے مسافر طیارہ ایک گھنٹہ تاخیر کا شکار

کیلیفورنیا (نیٹ نیوز)کیلیفورنیا کے شہر اوک لینڈ سے سان ڈیاگو جانے والی ساؤتھ ویسٹ ایئرلائنز کی ایک پرواز کو ایک عجیب و غریب مسافر (ایک روبوٹ) کی وجہ سے ایک گھنٹے سے زیادہ تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔

ایلی بین ابراہام نے تصدیق کی کہ وہ اور ان کا چار فٹ لمبا، 31.75 کلوگرام وزنی روبوٹ ‘بیبوپ’پرواز میں سوار ہوئے ،ابراہام نے بیبوپ کیلئے ٹکٹ خریدا تھا، روبوٹ کو گزرگاہ والی نشست پر بٹھانا بڑی ہینڈ کیری اشیا کے قواعد کے خلاف تھا۔بعد ازاں بیبوپ کو کھڑکی والی نشست پر منتقل کر دیا گیا، لیکن عملہ پوچھنے لگا کہ اس میں کس قسم کی بیٹری ہے وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے ۔بعد میں معلوم ہوا کہ بیبوپ کی لیتھئم بیٹری ایئرلائن کی پالیسی کے مطابق مقررہ حد سے بڑی تھی، لہٰذا جہاز اسی وقت روانہ ہو سکا جب بیٹری ضبط کر لی گئی۔اس کے بعد طیارہ مقررہ وقت سے ایک گھنٹہ اور دو منٹ تاخیر سے روانہ ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak