میکسیکن خاتون کا بالوں سے 166 پاؤنڈ وزن اٹھا کر ریکارڈ
لندن (نیٹ نیوز)سرکس کی پرفارمر ڈیانا الیزبتھ باتریس ہرموسیلو نے بالوں کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 166.11 پاؤنڈ وزن اٹھا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔یہ کارنامہ 28 فروری کو لے پاز تھیٹر، سان لوئس، پوتوسی میں انجام دیا گیا.
جہاں انہوں نے اپنے لمبے بالوں کی دو چوٹیاں بنا کر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا اور اس کے ذریعے وزن کو 14 سیکنڈز تک زمین سے اوپر اٹھائے رکھا۔ہرموسیلو گزشتہ 26 برس سے سرکس میں کرتب دکھا رہی ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ بھارتی ویٹ لفٹر آشا رانی سے چھینا، جنہوں نے 2014 میں بالوں کے ذریعے 122.58 پاؤنڈ وزن اٹھایا تھا۔ڈیانا نے بتایا کہ اس کارنامے کے لیے انہوں نے 6ماہ تک سخت تربیت کی تاکہ سر، گردن اور کمر پر پڑنے والے شدید دباؤ کو برداشت کر سکیں۔