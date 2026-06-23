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زیادہ تعداد یا کم پکے انڈے کھا نا صحت کیلئے نقصاندہ

  • عجائب دنیا
زیادہ تعداد یا کم پکے انڈے کھا نا صحت کیلئے نقصاندہ

تائیوان(نیٹ نیوز)تائیوان کے جنگ شینگ کلینک کے ڈائریکٹر چیو چینگ ہنگ نے کہا کہ بہت زیادہ انڈے کھانا یا انہیں غلط طریقے سے تیار کرنا ان کی غذائی افادیت کو کم کر سکتا ہے اور یہ خوراک میں زہر خورانی کے خطرے میں بھی اضافہ کر سکتا ہے ۔

تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مسلسل 30 دن تک روزانہ تین انڈے کھانے سے خون میں نقصاندہ کولیسٹرول کی سطح بڑھ جاتی ہے ، جس کے نتیجے میں دل اور خون کی شریانوں کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ۔ روزانہ صرف ایک انڈا کھانا چاہیے ۔ سائنسی مطالعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل طور پر پکے ہوئے انڈوں میں موجود پروٹین کے جذب ہونے کی شرح 90 فیصد سے زیادہ ہوتی ہے ، جبکہ کچے انڈوں میں یہ شرح تقریباً 50 فیصد رہ جاتی ہے ۔ اس کے علاوہ کچے یا پوری طرح نہ پکے ہوئے انڈوں میں سالمونیلا بیکٹیریا کی آلودگی اور فوڈ پوائزننگ کا خطرہ موجود ہوتا ہے ۔ 

 

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