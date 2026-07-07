صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین میں چھتوں پر مصنوعی بارش کا سسٹم لگادیا گیا

  • عجائب دنیا
چین میں چھتوں پر مصنوعی بارش کا سسٹم لگادیا گیا

بیجنگ(نیٹ نیوز)چین نے اپنے گنجان آباد شہروں کو ٹھنڈا رکھنے کیلئے ایسا انوکھا اور سستا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔

چین کے شمالی صوبے شانسی کے شہر یونچینگ میں بلند و بالا رہائشی عمارتوں کی چھتوں پر ایک خاص کولنگ سسٹم لگایا گیا ہے جسے ‘روف ٹاپ رین’ یا چھت کی بارش کا نام دیا گیا ہے ۔اس سسٹم کے تحت عمارتوں کی چھتوں پر نصب ہائی پریشر نوزلز (سپرے کرنے والے پرزے ) ہوا میں پانی کی انتہائی باریک پھوار چھوڑتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی پھوار عمارت کے ارد گرد کے درجہ حرارت کو 8 ڈگری سیلسیس تک کم کر دیتی ہے ۔یہ انوکھا نظام سائنس کے ایک سادہ اصول ‘ایواپوریٹو کولنگ’ پر کام کرتا ہے ، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم سے پسینہ نکلنے کے بعد جب وہ ہوا میں اُڑتا ہے تو ہمیں ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak