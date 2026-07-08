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مردوں میں بانجھ پن کا خطرہ بڑھانے والی وجہ دریافت

  • عجائب دنیا
مردوں میں بانجھ پن کا خطرہ بڑھانے والی وجہ دریافت

لاہور(نیٹ نیوز)آج کے عہد میں بانجھ پن کا مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے ، خاص طور پر مردوں کو اس مسئلے کا سامنا زیادہ ہورہا ہے ۔

اب سائنسدانوں نے مردوں میں بانجھ پن کے کیسز میں اضافے کی ایک بڑی ممکنہ وجہ دریافت کی ہے اور وہ ہے فضائی آلودگی۔یہ بات امریکا میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔میساچوسٹس یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ فضائی آلودگی سے وہ جینز کام کرنا بند کر دیتے ہیں جو مردوں میں صحت مند اسپرمز بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ نئی تحقیق میں ثابت ہوا کہ آلودہ فضا سے مردوں کی تولیدی صحت اور خلیات پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔تحقیق میں دریافت ہوا کہ فضائی آلودگی سے متاثرہ مردوں کے اہم جیز کے ڈی این اے میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں۔یہ تبدیلیاں ایک لائٹ سوئچ کی طرح کام کرتی ہیں جو جینز کے افعال کو بند کر دیتی ہیں۔ 

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