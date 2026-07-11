صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاریخی فن پارہ ہزار برس بعد فرانس سے برطانیہ پہنچ گیا

  • عجائب دنیا
تاریخی فن پارہ ہزار برس بعد فرانس سے برطانیہ پہنچ گیا

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ اور فرانس کے درمیان تاریخی اور ثقافتی تعلقات کے نئے باب کا آغاز ہوا ہے کیونکہ قرون وسطیٰ کا ایک انمول فن پارہ بایو ٹیپسٹری تقریباً ایک ہزار سال بعد پہلی بار فرانس سے برطانیہ پہنچا دیا گیا ہے۔

70 میٹر طویل اس تاریخی فن پارے کو انتہائی سخت سکیورٹی اور خفیہ مشن کے تحت راتوں رات لندن کے برٹش میوزیم منتقل کیا گیا۔ اس سفر کو سکیورٹی وجوہات کی بنا پر انتہائی صیغہ راز میں رکھا گیا تھا اور گاڑیوں کے ایک مخصوص قافلے نے پولیس کی نگرانی میں اسے بحفاظت پہنچایا۔یہ فن پارہ اون کے دھاگوں اور کپڑے کی مدد سے تیار کیا گیا ہے جس پر کڑھائی کے ذریعے دونوں ممالک کی مشترکہ اور خونی تاریخ کو بڑی مہارت سے دکھایا گیا ہے ۔ اس تاریخی شاہکار کو پہلی بار تقریباً 1000 برس بعد برطانیہ لایا گیا ہے جسے برٹش میوزیم میں 10 ستمبر سے نمائش کیلئے رکھا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا ایران کیساتھ مذاکرات جاری رکھنے پر تیار:یہ بھی واضح کر دیا کہ جنگ بندی اب ختم ہوچکی:ٹرمپ

آپریشن شعبان:دہشتگردوں کے گرد گھیراتنگ،مزید17خوارج ہلاک،مجموعی تعداد43ہوگئی

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ،پٹرول 13.18اور ڈیزل13.80روپے مہنگا

آزاد کشمیر میں صورتحال کشیدہ،وفاق سے ایف سی،رینجرز کی مزید نفری پہنچ گئی

خانیوال،جہانیا ں،کبیروالا میں الیکٹروبس عوام کا حق،کسی کا احسان نہیں:مریم نواز

جماعت اسلامی کے پٹرول قیمتوں اور مہنگائی کیخلاف مختلف شہروں میں مظاہرے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak