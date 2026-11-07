صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیل مرغیاں کھا کھاکر موٹاپے کا شکار ،اڑنا دشوار

  • عجائب دنیا
چیل مرغیاں کھا کھاکر موٹاپے کا شکار ،اڑنا دشوار

واشنگٹن (نیٹ نیوز)امریکی ریاست ورجینیا میں جنگلی حیات کے ماہرین نے مادہ چیل کو زیادہ مرغیاں کھانے اور مسلسل سوتے رہنے کے باعث موٹاپے کا شکار قرار دیدیا۔

ورجینیا کے مرکز برائے تحفظِ جنگلی حیات کے مطابق بالغ سرخ کندھوں والی چیل ایک گھر کے گیرج میں بے بسی کی حالت میں ملی تھی۔ ماہرین نے اس کی ہڈیوں، آنکھوں، سر اور جسم کا معائنہ کیا تاہم کسی قسم کی چوٹ یا بیماری کی نشاندہی نہیں ہوئی۔بعد ازاں معلوم ہوا کہ چیل کا وزن 910 گرام ہو چکا تھا اور جسم پر چربی کی تہہ اتنی بڑھ گئی تھی کہ اس کے سینے کی ہڈی بھی محسوس نہیں کی جا سکتی تھی۔پھرانکشاف ہوا کہ چیل قریبی علاقوں میں کھلی چھوڑی جانیوالی مرغیوں کا شکار کرتی، پیٹ بھر کر مرغیاں کھاتی اور پھر درختوں پر جا کر سو جاتی تھی، جس سے وہ موٹاپے کا شکار ہوا اور اڑنا بھی مشکل ہوگیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سو فیصد ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام لایا جائے:ملک بھر میں انٹرنیٹ کی فراہمی اور عوام کی ٹیکنالوجی تک آسان رسائی یقینی بنا نیکی ہدایت،تمام ادارے کیش لیس اکا نومی پر عمل کریں:شہباز شریف

سائبر حملوں کے خطرات بڑھ گئے،سرکاری اورنجی اداروں کو حفاظتی انتظامات فوری سخت کرنیکی ہدایت

پی ٹی آئی ، مولانا اور ہمسایہ ممالک سے لڑائی ،مسائل کب حل ہونگے؟:بلاول بھٹو

کرائم سرویلنس یونٹ کا افتتاح،ہر قسم کے جرائم ختم کرنا چاہتے ہیں:مریم نواز

ایس سی او اجلاس کیلئے بھارتی دعوت نامہ موصول ،شمولیت کا فیصلہ قیادت کریگی:دفتر خارجہ

پاکستان،برطانیہ کا دہشتگردی اور منشیات کیخلاف تعاون بڑھانے پر اتفاق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak