پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ،گورنر اسٹیٹ بینک
مشکل پالیسی وضوابطی اقدامات سے نتیجہ معاشی استحکام کی صورت میں نکلا مہنگائی وسط مدتی ہدف 5تا 7فیصد کی حد میں رہیگی،جمیل احمد،نفرنس سے خطاب
کراچی(بزنس رپورٹر)گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ شمولیت پر مبنی معاشی نمو کے حصول کیلئے پائیدار کلی معاشی استحکام ضروری ہے ، جو مختلف کمیونٹیز کی حالت بہتر بنانے اور تمام افراد کی خوشحالی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات انہوں نے نویں سالانہ مائیکروفنانس کانفرنس سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے کہی۔پاکستان مائیکروفنانس بینک کی میزبانی میں اس کانفرنس کا مرکزی موضوع مائیکروفنانس میں نشاۃ ِثانیہ تھا چنانچہ شمولیتی معاشی ترقی کیلئے مائیکروفنانس کو فروغ دینے کے عزم کی تجدید کی گئی۔ جمیل احمد نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران مشکل لیکن ضروری پالیسی اور ضوابطی اقدامات کیے گئے ، جن کا نتیجہ معاشی استحکام کی صورت میں نکلا ہے۔
پاکستان کے کلی معاشی اظہاریوں میں بہتری کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی تیزی سے کم ہوئی ہے ، اور حالیہ سیلاب کے باعث قیمتوں میں کچھ عارضی اضافے کے باوجود تخمینہ لگایا گیا ہے کہ مہنگائی حکومت کے وسط مدتی ہدف 5 تا 7 فیصد کی حد میں رہے گی۔ انہوں نے بیرونی شعبے کے متعلق اس بات کی نشاندہی کی کہ ملک کے زرمبادلہ ذخائر جنوری 2023ء کی سطح کے مقابلے میں آج تقریباً پانچ گنا بلند سطح پر ہیں، جس سے زرمبادلہ کے بفرز بڑھانے کے لیے زرمبادلہ کی انٹربینک سے ہماری اسٹریٹجک خریداریوں کی عکاسی ہوتی ہے ، اگر ہم انٹربینک سے اپنے زرمبادلہ ذخائر کو بڑھانے کیلئے خریداری نہ کرتے تو قرضے بروقت واپس کرنے کے لیے حکومت کو خاصی بھاری مقدار میں اور بلند شرح سود پر قرض لینا پڑتا۔