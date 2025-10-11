ڈالرکی قدر3پیسے کم،تولہ سونا4578روپے سستا
چاندی کی فی تولہ قیمت 34 روپے کے اضافے سے 5100روپے پرجاپہنچی
کراچی(بزنس رپورٹر)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری رہا،ادھرعالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی تاہم چاندی کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی ہے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر3پیسے کی کمی سے 281.17 روپے کا ہوگیا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 281.20 روپے پر بند ہوئی تھی ۔ دوسری جانب عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 44 ڈالر کی کمی سے 3995 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 4 ہزار 578 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 20 ہزار 600 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3924 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 60 ہزار 597 روپے ہوگئی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 34 روپے کے اضافے سے ملکی تاریخ میں پہلی بار 5 ہزار 100 روپے کی بلند ترین سطح پر جاپہنچی ہے۔