کراچی کولیبر مارکیٹ میں واضح مندی کا سامنا ہے
نازک معاشی حالات کاروبار، کارکنوں پریکساں بھاری پڑ رہے ہیں، کاٹی نائب صدر تاجر انجمنوں، مزدور نمائندوں نے ملازمت مواقع میں مسلسل کمی نوٹ کی، زاہد حمید
کراچی (آئی این پی)کراچی اپنی لیبر مارکیٹ میں واضح مندی کا سامنا کر رہا ہے ، کیونکہ نازک معاشی حالات کاروبار اور کارکنوں پر یکساں طور پر بھاری پڑ رہے ہیں۔ کاروباری اور تجارتی برادری کی رپورٹ کے مطابق مانگ اور ملازمت میں کمی، بڑھتی ہوئی غیر یقینی صورتحال وہ عوامل ہیں جو مل کر شہر کے روزگار کے منظر نامے کو نئی شکل دے رہے ہیں۔پچھلے کئی مہینوں کے دوران مقامی تاجروں کی انجمنوں اور مزدوروں کے نمائندوں نے ملازمت کے مواقع میں مسلسل کمی نوٹ کی ہے ۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری ادارے جو کراچی کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر تنا کا شکار ہیں۔کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر زاہد حمید نے پیداواری لاگت میں اضافے ، مہنگے قرضے لینے اور صارفین کی سست روی کو اہم رکاوٹوں کے طور پر بتایا۔انہوں نے کہا کہ کئی صنعتی زونز کم صلاحیت پر چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں شفٹوں میں کمی اور عارضی برطرفی ہوئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے وسیع و عریض غیر رسمی شعبے میں کام کرنے والے جس میں گلیوں کے دکانداروں اور ٹرانسپورٹ آپریٹرز سے لے کر یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور شامل ہیں۔