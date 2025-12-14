صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور(نیٹ نیوز)سویڈن کے ایک موسیقار نے چھ مہینے کے عرصے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھا دیا۔مشہور یوٹیوبر ماتیاس کرانز نے ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے ٹاکویاکی (تاکو) نامی آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھایا۔

ماتیاس کرانز نے بتایا کہ وہ اس آکٹوپس کو مارچ میں ایک پرتگالی فشری سے لے کر آئے تھے ۔کرانز نے کہا کہ تاکو کا اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگا، اور اس سے بھی زیادہ وقت تب لگا جب تک وہ آکٹوپس کو اس کی جانب سے ڈیزائن کیے گئے کی بورڈ پر انگلیوں سے کھینچنے والے لیورز استعمال کرنے کے لیے قائل نہ کر سکا۔انہوں نے بتایا کہ تاکو نے ایک وقت میں ایک یا دو نوٹس بجانا شروع کیے لیکن اصل کامیابی اگست میں حاصل ہوئی جب مائیٹس نے ٹینک میں ایک ‘کریب ایلیویٹر’ لگایا۔

 

Dunya Bethak