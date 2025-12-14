سو یڈش موسیقار نے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھا دیا
لاہور(نیٹ نیوز)سویڈن کے ایک موسیقار نے چھ مہینے کے عرصے آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھا دیا۔مشہور یوٹیوبر ماتیاس کرانز نے ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے ٹاکویاکی (تاکو) نامی آکٹوپس کو پیانو بجانا سکھایا۔
ماتیاس کرانز نے بتایا کہ وہ اس آکٹوپس کو مارچ میں ایک پرتگالی فشری سے لے کر آئے تھے ۔کرانز نے کہا کہ تاکو کا اعتماد حاصل کرنے میں وقت لگا، اور اس سے بھی زیادہ وقت تب لگا جب تک وہ آکٹوپس کو اس کی جانب سے ڈیزائن کیے گئے کی بورڈ پر انگلیوں سے کھینچنے والے لیورز استعمال کرنے کے لیے قائل نہ کر سکا۔انہوں نے بتایا کہ تاکو نے ایک وقت میں ایک یا دو نوٹس بجانا شروع کیے لیکن اصل کامیابی اگست میں حاصل ہوئی جب مائیٹس نے ٹینک میں ایک ‘کریب ایلیویٹر’ لگایا۔