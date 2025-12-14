امریکا:گھوڑے نے ایئرپورٹ حکام کی دوڑیں لگوا دیں
نیو یارک(نیٹ نیوز) اصطبل سے بھاگے ہوئے ایک گھوڑے نے نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئر پورٹ پر حکام کی دوڑیں لگوا دیں۔
نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی کے لیفٹنٹ لوئس کیلڈرون اور افسر نکولس ڈیلگاڈو ایئر پورٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جب انہیں رپورٹ دی گئی کہ ایک گھوڑا ٹریفک کو چیرتا ہوا ایئر پورٹ کی جانب آرہا ہے ۔افسروں کا کہنا تھا کہ گھوڑا ایکسپریس وے پر جانے سے پہلے ایئرپورٹ کی پراپرٹی سے ہوکر گزرا ۔نکولس ڈیلگاڈو کا کہنا تھا کہ پہلے وہ کنفیوژ تھے ۔ انہیں لگا جیسے کوئی گھوڑے کی سواری کر رہا ہے ۔ لیکن جب افسروں نے اس کو ایئرپورٹ کے قریب دیکھا تو وہ بغیر زین کا ایک آزاد گھوڑا تھا۔افسروں نے گھوڑے کو کنارے پر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوگیا۔