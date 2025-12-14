صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:گھوڑے نے ایئرپورٹ حکام کی دوڑیں لگوا دیں

  • عجائب دنیا
امریکا:گھوڑے نے ایئرپورٹ حکام کی دوڑیں لگوا دیں

نیو یارک(نیٹ نیوز) اصطبل سے بھاگے ہوئے ایک گھوڑے نے نیو یارک کے جے ایف کینیڈی ایئر پورٹ پر حکام کی دوڑیں لگوا دیں۔

نیو یارک اور نیو جرسی کی پورٹ اتھارٹی کے لیفٹنٹ لوئس کیلڈرون اور افسر نکولس ڈیلگاڈو ایئر پورٹ پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے جب انہیں رپورٹ دی گئی کہ ایک گھوڑا ٹریفک کو چیرتا ہوا ایئر پورٹ کی جانب آرہا ہے ۔افسروں کا کہنا تھا کہ گھوڑا ایکسپریس وے پر جانے سے پہلے ایئرپورٹ کی پراپرٹی سے ہوکر گزرا ۔نکولس ڈیلگاڈو کا کہنا تھا کہ پہلے وہ کنفیوژ تھے ۔ انہیں لگا جیسے کوئی گھوڑے کی سواری کر رہا ہے ۔ لیکن جب افسروں نے اس کو ایئرپورٹ کے قریب دیکھا تو وہ بغیر زین کا ایک آزاد گھوڑا تھا۔افسروں نے گھوڑے کو کنارے پر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگنے میں کامیاب ہوگیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
تاریخ میں پہلی بار
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل گناہ کیا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنرل فیض کو معافی ملے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جہاد ریاست کے تابع
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چائے کا مہنگا ترین کپ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قطر کا عالمِ اسلام میں روشن کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak