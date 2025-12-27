صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب روپے کے سودے

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب روپے کے سودے

زیادہ سودے چاندی کے ہوئے ،مالیت19.564 ارب رہی،رپورٹ

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب روپے کے سودے ہوئے۔ گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 73157 رہی۔زیادہ سودے چاندی کے ہوئے جب کی مالیت 19.564 ارب رہی جبکہ سونے کے سودوں کی مالیت 19.155 ارب،کوٹس کے سودوں کی مالیت 3.725 ارب، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 7.881 ارب ، ناسڈیک 100 کے سودوں کی مالیت 455.637 ارب ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 307.218 ملین ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 111.326 ملین ، کاپر کے سودوں کی مالیت 238.702 ملین، ڈاؤ جونز کے سودوں کی مالیت 301.115 ملین ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 743.461 ملین ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 70.786 ملین ، پیلاڈیم کے سودوں کی مالیت 884.454 ملین اوربرینٹ کے سودوں کی مالیت 8.385 ملین ریکارڈ کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

مینڈک میں کینسر کو ختم کرنے والا علاج دریافت

زمین کی گہرائیوں میں پانی کے وسیع ذخائر ہونیکا انکشاف

2ڈالر کے ٹکٹ پر1.8ارب ڈالر جیتنے والا امریکی

سگریٹ نوشی ترک کروانے میں موبائل فون مددگار قرار

20ہزار ٹوتھ پکس سے17.32فٹ اونچا ایفل ٹاور تیار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak