مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب روپے کے سودے
زیادہ سودے چاندی کے ہوئے ،مالیت19.564 ارب رہی،رپورٹ
کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں 53ارب روپے کے سودے ہوئے۔ گزشتہ روز پی ایم ای ایکس کی رپورٹ کے مطابق سودوں کی مجموعی تعداد 73157 رہی۔زیادہ سودے چاندی کے ہوئے جب کی مالیت 19.564 ارب رہی جبکہ سونے کے سودوں کی مالیت 19.155 ارب،کوٹس کے سودوں کی مالیت 3.725 ارب، پلاٹینم کے سودوں کی مالیت 7.881 ارب ، ناسڈیک 100 کے سودوں کی مالیت 455.637 ارب ، خام تیل کے سودوں کی مالیت 307.218 ملین ، ایس پی 500 کے سودوں کی مالیت 111.326 ملین ، کاپر کے سودوں کی مالیت 238.702 ملین، ڈاؤ جونز کے سودوں کی مالیت 301.115 ملین ، قدرتی گیس کے سودوں کی مالیت 743.461 ملین ، جاپان ایکوٹی 225 کے سودوں کی مالیت 70.786 ملین ، پیلاڈیم کے سودوں کی مالیت 884.454 ملین اوربرینٹ کے سودوں کی مالیت 8.385 ملین ریکارڈ کی گئی۔