صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹاک مارکیٹ :ریکارڈ سازتیزی، 1لاکھ79ہزارکی بلند سطح عبور

  • کاروبار کی دنیا
اسٹاک مارکیٹ :ریکارڈ سازتیزی، 1لاکھ79ہزارکی بلند سطح عبور

2679 پوائنٹس بڑھ کر 100 انڈیکس پہلی بار ایک لاکھ 79 ہزار 34پر بند ہوا

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک مارکیٹ کی ریکارڈ تیزی نے ناصرف مقامی سرمایہ کاروں کو حیران کردیا بلکہ عالمی سطح پر بھی نقارہ بجادیا  ۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز  انڈیکس کی ٹریڈنگ کا آغازمثبت زون میں ہوا، دوران ٹریڈنگ رفتار اور ٹریڈنگ کا اختتام تاریخ ساز رہا ۔ انڈیکس کی برق رفتاری دن بھر جاری رہی اور ٹریڈنگ کے پہلے سیشن میں ہی انڈیکس 1 لاکھ 77 ہزار سے بڑھ کر 1 لاکھ 78 ہزار اور پھر 1 لاکھ 79 ہزار کی حدوں کو پار کرگیا ۔کاروبار کے اختتا م پر کے ایس ای 100 انڈیکس 2679 پوائنٹس بڑھ کر پہلی بار 1 لاکھ 79 ہزار 34 پوائنٹس کی ریکارڈ حد پر بند ہوا۔ اس دوران سرمایہ کاروں کو 244ارب روپے کا منافع ہو اجس کے نتیجے میں سرمائے کا مجموعی حجم بڑھ کر 20 ہزار 212 ارب ہوگیا۔اسٹاک ایکسچینج ایکسپرٹ جبران سرفراز نے دنیا نیوز کوبتایا کہ امن و امان کی بہتر صورتحال ، عسکری و سفارتی مضبوطی ، ریکوڈک میں عالمی سرمایہ کاری کی مثبت خبریں اور آئی ایم ایف کی ایماء پر حکومتی اصلاحات پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو آئندہ ہفتے بھی تیزی کی جانب گامزن کئے رکھ سکتی ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

برطانیہ :مسجد میں بزرگوں کیلئے ورزش کلاس، ویڈیو وائرل

برطانیہ کی پہلی فیکٹری نے خلا میں کام شروع کردیا

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

گاجر کا استعمال بینائی کو بہتر بنانے کیلئے مفیدقرار

بیماری کی چھٹی،منیجر نے ملازم سے لائیو لوکیشن مانگ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak