معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر
تاجر و صنعتکار اپنی مسلح افواج کی پشت پر سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں
کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ، جنہوں نے نہ صرف ملکی دفاع کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں بلکہ معیشت کو بھی سہارا دیا۔انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسٹریٹجک وژن نے قومی سلامتی کے ساتھ معاشی سمت کو بھی واضح کیا ہے جسکے مثبت اثرات اب نمایاں طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اپنے بیان میں صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ پوری تاجر اور صنعتکار برادری اپنی مسلح افواج کی پشت پر سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور مادرِ وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کی مالی اور جانی قربانی دینے کے لیے تیار ہے ۔ مضبوط دفاع ہی مضبوط معیشت کی ضمانت ہوتا ہے اور پاکستان میں جاری معاشی بہتری اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے ۔