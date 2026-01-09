صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر

  • کاروبار کی دنیا
معاشی استحکام مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ،وفاقی چیمبر

تاجر و صنعتکار اپنی مسلح افواج کی پشت پر سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں

کراچی(بزنس رپورٹر)وفاقی چیمبرکے صدر عاطف اکرام شیخ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام، سرمایہ کاروں کے اعتماد اور میکرو اکنامک اشاریوں میں بہتری مسلح افواج کی مرہونِ منت ہے ، جنہوں نے نہ صرف ملکی دفاع کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں بلکہ معیشت کو بھی سہارا دیا۔انہوں نے کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اسٹریٹجک وژن نے قومی سلامتی کے ساتھ معاشی سمت کو بھی واضح کیا ہے جسکے مثبت اثرات اب نمایاں طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اپنے بیان میں صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ پوری تاجر اور صنعتکار برادری اپنی مسلح افواج کی پشت پر سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور مادرِ وطن کے دفاع کے لیے ہر قسم کی مالی اور جانی قربانی دینے کے لیے تیار ہے ۔ مضبوط دفاع ہی مضبوط معیشت کی ضمانت ہوتا ہے اور پاکستان میں جاری معاشی بہتری اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کی 500فیصد ٹیرف کی دھمکی،بھارتی سٹاک مارکیٹ کریش:امریکی سینیٹ،صدارتی جنگی اختیارات محدود کرنیکا بل

بھارت کا سرکاری ٹھیکو ں میں چینی کمپنیوں پر پابندی ختم کرنیکا فیصلہ

یمنی جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ عید روس الزبیدی ابو ظہبی فرار

غزہ :جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ، 5بچوں سمیت 9 شہید

بونڈائی بیچ حملہ:آسٹریلوی وزیر اعظم کارائل انکوائری کمیشن قائم کرنیکاا اعلان

یوکرین پر روسی حملے ،10لاکھ افراد پانی و بجلی سے محروم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak