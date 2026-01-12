صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمنز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام،12ہزارماہانہ وظیفہ ملے گا

  • کاروبار کی دنیا
ویمنز ڈیجیٹل اسکلز پروگرام،12ہزارماہانہ وظیفہ ملے گا

لاہور(آئی این پی )مریم نواز ہنرمند نوجوان پروگرام کے تیسرے مرحلے کے تحت خواتین کیلئے ایک منفرد ڈیجیٹل سکلز پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے ، جس میں منتخب امیدواروں کو ماہانہ 12 ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا۔

اس پروگرام کا مقصد خواتین کو گھر بیٹھے جدید ڈیجیٹل مہارتیں سکھا کر باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہے ۔ پروگرام کے تحتپنجاب سکلز ڈیویلپمنٹ فنڈ کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے جو خاص طور پر دیہی علاقوں سے تعلق رکھنے والی تعلیم یافتہ خواتین کیلئے تیار کیا گیا ہے ۔ شرکا کو 6 ماہ کی انسٹرکٹر کی زیر نگرانی تصدیق شدہ ڈیجیٹل ٹریننگ دی جائے گی۔تربیت کے دوران خواتین کو 5 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ جبکہ 7 ہزار روپے انٹرنیٹ اور ڈیوائس الاؤنس دیا جائے گا تاکہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی ٹریننگ مکمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ پروگرام میں کیریئر کونسلنگ، مستقل رہنمائی، فری لانسنگ، ریموٹ ورک اور ای کامرس کے مواقع بھی فراہم کئے جائیں گے ، جس سے خواتین مالی خودمختاری حاصل کر سکیں گی۔اہلیت کے مطابق درخواست دینے والی خواتین کے پاس کم از کم 16 سال کی تعلیم ہونی چاہئے ، وہ دیہی پنجاب کی رہائشی ہوں، عمر 21 سے 40 سال کے درمیان ہو اور انٹری ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہوگا۔ اس پروگرام کیلئے درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 20 جنوری مقرر کی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak