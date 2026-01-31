میزان بینک کو رسک شیئرنگ فنانس پر مہارت شیئرکرنے کی دعوت
کراچی(بزنس ڈیسک)میزان بینک نے رسک شیئرنگ فنانس پر علم و تجربہ کے تبادلہ کیلئے ملائیشیا کے مرکزی بینک، بینک نیگارا ملائیشیا (بی این ایم)کے ساتھ تعاون کیا ہے۔
میزان بینک نے بینک نیگارا ملائیشیاکی دعوت پر ملائیشیا میں اسلامک بینکنگ کے ماہرین کیلئے ڈیزائن کیے گئے ایک پروگرام انکیوبیشن پروگرام آن رسک شیئرنگ میں بطور مقرر شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد ملائیشیا کے اسلامی بینکاری سیکٹر میں رسک شیئرنگ اور نان ڈیٹ بیسڈ مالیاتی سلوشنز کے فروغ میں معاونت فراہم کرناتھا۔ پروگرام میں میزان بینک کی مارکیٹ لیڈرشپ اوراسلامی بینکاری میں وسیع تجربہ سے استفادہ کیا گیا۔ پروگرام میں میزان بینک کی نمائندگی شریعہ کمپلائنس کے سربراہ شایان احمد بیگ نے کی۔اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں شریعہ کے مطابق رسک شیئرنگ پراڈکٹس کی تشکیل، نفاذ اورگورننس سے متعلق میزان بینک کے عملی تجربے کی بنیاد پر تفصیلی گفتگوکی۔ سیشنز میں رسک شیئرنگ کے نظریاتی اصولوں کو قابلِ عمل بینکاری سلوشنز میں ڈھالنے پر توجہ دی گئی جبکہ ریگولیٹری تقاضوں، آپریشنل نفاذاور شریعہ گورننس فریم ورک پربھی تفصیلی تبادلہ خیال کیاگیا۔
میزان بینک نے رسک شیئرنگ مقاصدسے ہم آہنگ متبادل مصنوعات کے اسٹرکچر اورمقامی ریگولیٹری تقاضوں سے متعلق اپنے تجربات بھی شیئر کیے ۔ شایان احمد بیگ نے بینک نیگارا ملائیشیا کے اعلیٰ حکام سے بھی ملاقات کی اور حال ہی میں لانچ کی گئی میزان بینک کی آفیشل تاریخ پر مبنی کتاب نیگارا بینک کے اسسٹنٹ گورنر کو پیش کی۔ اس کتاب میں پاکستان میں اسلامی بینکاری کی ترقی میں میزان بینک کے سفر اور کردارکو اجاگر کیا گیا ہے۔