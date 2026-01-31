صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی فوج کا غزہ میں 71 ہزار فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اعتراف

  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی فوج کا غزہ میں 71 ہزار فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اعتراف

یروشلم (اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے غزہ میں 71 ہزار فلسطینیوں کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ ایک سینئراسرائیلی فوجی عہدیدار نے اعتراف کیا ہے کہ حماس کے۔۔۔

 زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ہلاکتوں کے اعداد و شمار مجموعی طور پر درست ہیں۔اسرائیل کے بائیں طرف جھکاؤ رکھنے والے روزنامہ ہاریٹز میں شائع خبر کے مطابق یہ اعداد و شمار صرف اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شہید ہونے والوں پر مشتمل ہیں جبکہ ملبے تلے دبے لاپتاافراد، بھوک اور بیماری سے ہونے والی اموات اس میں شامل نہیں۔ غزہ وزارتِ صحت کے اعدادوشمار کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک 71 ہزار 667 فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

صنعتوں کیلئے بجلی4.04روپے یونٹ سستی:حکومت اور فوج کی پارٹنر شپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا:شہباز شریف

بلوچستان :آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ41دہشتگر د ہلاک

وادی تیراہ میں آپریشن نہیں ہورہا :سکیورٹی حکام

ملک کو دہشتگردی سے نجات دلاکر دم لیں گے:مریم نواز

عمران کی صحت اتنی خراب نہیں ،8فروری پر توجہ رکھیں:اچکزئی

قبضہ مافیا کو رعایت یا معاوضہ نہیں دیا جائیگا :وزیر داخلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak