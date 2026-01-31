صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا،ملزم کا اپنی ہی وانٹڈ پوسٹر پر پولیس کو جواب

  • عجائب دنیا
امریکا،ملزم کا اپنی ہی وانٹڈ پوسٹر پر پولیس کو جواب

نیو یارک(نیٹ نیوز)امریکہ میں ایک شخص نے اس وقت سوشل میڈیا پر سب کو حیران کر دیا جب اس نے پولیس کی جانب سے جاری کی گئی اپنی ہی وانٹڈ پوسٹر پر فیس بک پر تبصرے کرنا شروع کر دئیے ۔

رِچ لینڈ پولیس ڈیپارٹمنٹ نے انتھونی ایکرز کو تلاش کرنے کیلئے فیس بک پر پوسٹ شیئر کی۔ جیسے ہی انتھونی ایکرز کو معلوم ہوا اس نے اسی پوسٹ کے کمنٹس میں پولیس کو جواب دے دیا۔ اس نے لکھا کہ ‘ذرا پرسکون ہو جائیں، میں خود ہی گرفتاری دینے آ رہا ہوں۔کئی دفعہ ایس اکرنے کے بعد انتھونی ایکرز پولیس سٹیشن پہنچ گیا مگر اس سے پہلے اس نے پولیس سٹیشن کے دروازے پر ایک سیلفی پوسٹ کی جس کے ساتھ لکھا کہ ‘اپنی ملاقات کے لیے حاضر ہوں، جانِ من۔ انتھونی نے بتایا کہ وہ امریکن نیوی کے سابق اہلکار تھے اور نشے کی وجہ سے انہیں آٹھ سال قید کی سزا ہوئی تھی جسے عدالت کی جانب سے اصلاحی پروگرام میں بدل دیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی سی بی فیو چر سٹار ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ، سلیکشن پینل تشکیل

ورلڈ کپ میں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے :زمپا

بھارت میں آلودگی ، دوران میچ کھلاڑیوں نے ماسک پہن لیے

پاک آسٹریلیا سیریز کا دوسرا میچ آج کھیلا جائے گا

اولیویا اور جان پیرس نے ا ٓسٹریلین اوپن ٹینس مکسڈ ڈبلزٹائٹل جیت لیا

ورلڈ کپ کیلئے بین سیئرز بطور ٹریولنگ ریزرو کیوی سکواڈ میں شامل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak