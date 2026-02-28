ڈالر سستا،چاندی مہنگی،سونے کی قیمت میں استحکام
چاندی کی فی تولہ قیمت 270روپے کے اضافے سے 9474ہوگئی
کراچی(بزنس ڈیسک)انٹربینک مارکیٹ میں جمعہ کو بھی ڈالرکی قدرمزید گھٹ گئی ،ادھر عالمی و مقامی مارکیٹوں میں سونے کی قیمتیں مستحکم جب کہ چاندی کے نرخ بڑھ گئے ۔اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹربینک میں ڈالر 3 پیسے کی کمی سے 279.47 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ جمعرات کو مقامی کرنسی 279.50 روپے پر بند ہوئی تھی۔دوسری جانبعالمی بلین مارکیٹ میں سونا 5 ہزار 178 ڈالر فی اونس کی سطح پر مستحکم رہا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں استحکام کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 5 لاکھ 40 ہزار 562 روپے پر برقرار رہا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 4 لاکھ 63 ہزار444 روپے پر مستحکم رہی۔یاد رہے کہ جمعرات کو سونے کی فی تولہ قیمت 700 روپے کی کمی سے 5 لاکھ 40 ہزار 562 روپے ہوگئی تھی۔دریں اثنا چاندی کی فی تولہ قیمت 270 روپے کے اضافے سے 9 ہزار 474 روپے ہوگئی۔