سلیم خان تنولی پاک جاپان بزنس فورم کے ڈائریکٹر منتخب
کراچی (بزنس ڈیسک)فیکٹ ایگزیبیشنز کے سی ای او سلیم خان تنولی کو پاکستان جاپان بزنس فورم کا ڈائریکٹر منتخب کر لیا گیا جس سے پاکستان اور جاپان کے درمیان بین الاقوامی کاروباری تعاون اور اقتصادی تعاون کو آگے بڑھانے میں ان کا کردار مزید مضبوط ہوا ہے۔
نمائشوں، خدمات اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں پر محیط دو دہائیوں سے زائد ممتاز تجربے کے ساتھ سلیم خان تنولی نے قیادت، جدت اور کاروباری ترقی کا ایک متاثر کن ٹریک ریکارڈ قائم کیا ہے ۔ بڑی تجارتی نمائشوں، کانفرنسوں اور بزنس ایونٹس کے کامیاب انعقاد کرنے پر وسیع پیمانے پر پہچانے جاتے ہیں۔پاکستان جاپان بزنس فورم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ان کا انتخاب دوطرفہ کاروباری مشغولیت کو مزید بڑھانے ، سرمایہ کاری کے مواقع کی حوصلہ افزائی اور پاکستان و جاپان کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کی توقع ہے ۔ نئی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے سلیم خان تنولی بین الاقوامی تعاون، کاروباری روابط اور وسیع عالمی شراکت داریوں و اقتصادی مشغولیت کے ذریعے پاکستان کے خوشحال مستقبل کو فروغ دینے والے اقدامات کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔پاکستان جاپان بزنس فورم کے ڈائریکٹر منتخب ہونے کے علاوہ، سلیم خان تنولی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تجارتی فروغ و کاروباری ترقی کی مرکزی اسٹینڈنگ کمیٹی کے کنوینر اور ایشیا ایڈورٹائزمنٹ ایسوسی ایشن کے نائب صدر کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں۔