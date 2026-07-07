صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایکس سسٹین ایبلٹی انڈیکس پر کانسیپٹ پیپر جاری

  • کاروبار کی دنیا
پی ایس ایکس سسٹین ایبلٹی انڈیکس پر کانسیپٹ پیپر جاری

کراچی(بزنس رپورٹر)اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ نے پی ایس ایکس سسٹین ایبلٹی انڈیکس پر ایک کانسیپٹ پیپر جاری کر دیا ۔

پی ایس آئی ایک تجویز کردہ بینچ مارک ہے جو ان لسٹڈ کمپنیوں کی کارکردگی کو جانچنے اور شناخت کرنے کیلئے ڈیزائن کیا گیا جو اپنے کاروباری ماڈلز میں مالی اعتبار سے موزوں اور بامعنی ماحولیاتی، سماجی اور گورننس خطرات و مواقع کو مؤثر انداز میں شامل کرتی ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرخ سبزواری نے کہا کہ ای ایس جی اب سرمایہ منڈیوں کے حاشیے پر ہونے والی گفتگو نہیں رہی بلکہ یہ اس بات کا مرکزی محور بنتی جا رہی کہ کمپنیوں کی قدر کیسے متعین کی جاتی ہے ، سرمایہ کہاں مختص ہوتا ہے اور طویل خطرات کی قیمت کیسے لگائی جاتی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چین میں چھتوں پر مصنوعی بارش کا سسٹم لگادیا گیا

امریکی شہری نے 10منٹ میں 66ہاٹ ڈاگ کھا لیے

ڈزنی لینڈ کا 70 برس میں ایک ارب مہمانوں کا خیر مقدم

دنیا کا سب سے بڑا کاغذکا جہاز گنیز ورلڈ ریکارڈز کا حصہ

ایمریٹس کے مسافر سالانہ 10لاکھ کلو چاکلیٹ کھا جاتے

مصنوعی مٹھاس بارے سائنسدانوں کا تشویشناک انکشاف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اللہ کے واسطے اب یہ اللہ کا واسطہ ختم کیا جائے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غیر ملکی خواتین کا اغوا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
لاہور کو جدید شہر کیسے بنایا جائے؟
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران کی نظریاتی فتح اور مشرقِ وسطیٰ کا مستقبل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کیمپس میں نمازِ جمعہ کی امامت
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak