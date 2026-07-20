صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسطی ایشیائی ممالک کیلئے پاکستان نے متبادل راستے متعارف کرادیئے

  • کاروبار کی دنیا
وسطی ایشیائی ممالک کیلئے پاکستان نے متبادل راستے متعارف کرادیئے

طورخم اور چمن سرحدی بندش کے بعد متبادل بحری راستے فعال کررہا، رپورٹ

اسلام آباد (این این آئی)پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں کے ذریعے عالمی منڈیوں سے جوڑنے کے لیے متبادل تجارتی راستوں کو فعال بنا رہا ہے جس سے ملک کے علاقائی ٹرانزٹ اور لاجسٹکس مرکز بننے کے امکانات مزید روشن ہو گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے میڈیا ادارے دی کیسپین پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ازبکستان نے پاکستان تک رسائی کیلئے افغانستان کو بائی پاس کرتے ہوئے نئے تجارتی کوریڈورز کا استعمال شروع کر دیا۔رپورٹ میں بتایا گیا کہ تاشقند نے پاک۔ایران سرحد پر واقع گبد، ریمدان بارڈر کے ذریعے زرعی مشینری اور صنعتی خام مال کی ترسیل کا آغاز بھی کر دیا۔رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اپریل میں فعال نئی تجارتی راہداری نے وسطی ایشیائی ممالک کو پاکستانی بندرگاہوں اور عالمی منڈیوں تک ایک اضافی اور متبادل رسائی فراہم کی۔

جس سے علاقائی تجارت کے فروغ میں مدد مل رہی ہے ۔دی کیسپین پوسٹ کے مطابق اکتوبر 2025 میں سکیورٹی خدشات کے باعث طورخم اور چمن سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے بعد پاکستان نے متبادل تجارتی راستے متعارف کرائے ، جن کے ذریعے اب تک 14 ہزار میٹرک ٹن سے زائد کارگو منتقل کیا جا چکا۔معاشی ماہرین کے مطابق نئے ٹرانسپورٹ نیٹ ورک سے ٹی آئی آر نظام اور سنگل ونڈو کسٹمز پلیٹ فارم کے استعمال کو فروغ ملے گا۔ ماہرین نے بتایا کہ اگر یہ تجارتی راہداری مکمل فعال ہوتی ہے تو پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں سے ٹرانزٹ اور لاجسٹکس خدمات کی مد میں سالانہ تقریبا 3 ارب ڈالر آمدن حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سپین ارجنٹینا کو ہرا کر فٹبال کا عالمی حکمران بن گیا

فیفا ورلڈکپ: انگلینڈ نے 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنالی

ایمباپے ورلڈ کپ تاریخ کے سب سے کامیاب گول سکورر

مقابلے کے دوران حادثہ ،جاپانی اولمپک سلور میڈلسٹ انتقال کر گئے

واپڈا کھلاڑیوں کے ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں 6میڈلز

خیبر پختونخوا بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے :شاہد آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak