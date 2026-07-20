صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قالینوں کی عالمی نمائش کاروبار کیلئے غیر معمولی نتائج کی حامل ،اعجاز الرحمان

  • کاروبار کی دنیا
قالینوں کی عالمی نمائش کاروبار کیلئے غیر معمولی نتائج کی حامل ،اعجاز الرحمان

لاہور (آن لائن)کارپٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کے چیئر پرسن اعجاز الرحمان نے کہا ہے کہ اکتوبر میں منعقدہ ہاتھ سے بنے قالینوں کی 42ویں عالمی نمائش اپنے حجم، تنوع، بین الاقوامی شرکت اور کاروباری مواقع کے اعتبار سے غیر معمولی نتائج کی حامل ہو گی۔۔۔

 صنعت سے وابستہ 70 سے زائد ممتاز مینوفیکچررز اور برآمدکنندگان اعلی معیار کے قالین، رگز، دریوں اور دیگر فلور کورنگ مصنوعات نمائش کیلئے پیش کریں گے اور قوی امید ہے کہ عالمی ایونٹ میں بڑے پیمانے پر برآمدی سودے طے ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ویڈیو گیمز یادداشت بہتر بناتے ،تحقیق میں انکشاف

جرمنی:پلنجر سے 60غبارے پھاڑنے کا عالمی ریکارڈ

پلاسٹک کے کچرے سے صاف ہائیڈروجن بنانے کا نیا طریقہ

وزن کم کرنے والے انجکشن بچوں کے لیے بھی محفوظ؟

سیلاب متاثرہ والدین تک 3گھنٹے تیر کر پہنچنے والا شخص

43 ملکوں میں 31 ہزار سے زائد سکائی ڈائیوز، نیا ریکارڈ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak