گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ

  • فیصل آباد
گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے افسروں کا ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے نے ادارے کی ورکنگ سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی (جی ڈی اے ) کے افسران پر مشتمل تین رکنی ٹیم نے ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ کیا اور بریفنگ سیشن میں شرکت کی۔ ٹیم میں ڈائریکٹر جنرل گلگت ڈویلپمنٹ اتھارٹی اظہار اللہ، چیف انجینئر عارف حسین اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن محمد مصطفی شامل تھے ۔ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری نے جی ڈی اے کے افسران کا خیر مقدم کیا اور بریفنگ کے دوران انہیں ایف ڈی اے کے تنظیمی ڈھانچے ، دائرہ اختیار، قانونی فریم ورک، اربن ڈویلپمنٹ کے امور، ذرائع آمدن اور مختلف ترقیاتی پالیسیوں پر عملدرآمد کی حکمت عملی سے آگاہ کیا۔

اس موقع پر ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، پی ایس او شبیر ساجد گجر اور دیگر افسر بھی موجود تھے ۔ڈی جی ایف ڈی اے نے جی ڈی اے کے افسروں سے ادارے کی ورکنگ سے متعلق اپنے انتظامی تجربات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ایف ڈی اے کے ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے متعدد اقدامات کیے جا رہے ہیں جبکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو بروئے کار لاتے ہوئے تیز رفتار سروس ڈیلیوری کو یقینی بنایا گیا ہے ۔انہوں نے  بتایا کہ ہاؤسنگ کے شعبے میں ایف ڈی اے سٹی ایک میگا پراجیکٹ ہے ۔

 

 

