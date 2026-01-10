صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا عوامی منصوبوں کی شفافیت یقینی بنانے پر زور

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر جھنگ کا عوامی منصوبوں کی شفافیت یقینی بنانے پر زور

علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت اجلاس میں اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا بھی جائزہ لیا گیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے افسران کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں محکمانہ کارکردگی اور جاری منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی گزشتہ روز کی کارکردگی پر غور کیا گیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ انسداد سموگ مہم، ستھرا پنجاب صفائی آپریشن اور واسا جھنگ کے جاری کاموں کے حوالے سے متعلقہ افسران سے بریفنگ لی گئی۔

ڈپٹی کمشنر نے عارضی تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس کو مانیٹرنگ تیز کرنے کی ہدایات جاری کیں جبکہ محکمہ ہائی وے کے افسران کو سڑکوں کی لائن مارکنگ اور بہتری کے حوالے سے ہدایات دی گئیں۔انہوں نے دو گورنمنٹ سکولوں کے طلبہ و اساتذہ سے تدریسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی دریافت کیا اور تمام افسران کو ہدایت کی کہ عوامی فلاحی منصوبوں پر تیزی اور شفافیت کے ساتھ عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ اس ضمن میں کسی قسم کی سستی یا غفلت ہر گز برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

256سرکاری سکول سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ شروع

ویمن یونیورسٹی میں منشیات کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد

وکلاء بارالیکشن میں شفافیت یقینی بنائیں گے ، بہرام خضر اعوان

خانیوال میں پیرا انفورسمنٹ سٹیشنز، پولیو مہم کی تیاری

کوٹ ادو میں ترقیاتی منصوبوں کو بروقت مکمل کرنیکی ہدایت

ہائی وے پٹرول کا ریزنگ ڈے نقد انعامات،تعریفی اسناد تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن