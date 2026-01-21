صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل: سیوریج کے گندے پانی سے اگائی گئی سبزیاں تلف

  • فیصل آباد
پیرمحل (نمائندہ دنیا) پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر یاسر مشتاق کی زیر نگرانی بائی پاس پیرمحل کے قریب سیوریج کے گندے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور عملے نے مل کر یہ فصل تلف کی۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ڈپٹی ڈائریکٹر یاسر مشتاق کی زیر نگرانی بائی پاس پیرمحل کے قریب سیوریج کے گندے پانی سے اگائی گئی سبزیوں کے خلاف کارروائی کی گئی اور عملے نے مل کر یہ فصل تلف کی۔ تلف کی گئی سبزیوں میں پالک، شلجم، مولی، چقندر اور دھنیہ شامل ہیں، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار پائی تھیں۔ 

 

