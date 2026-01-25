15 منشیات فروش گرفتار،بھاری مقدار میں چرس،شراب ضط
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ضلع چنیوٹ پولیس نے مختلف علاقوں سے 15 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا ۔ گر ملزموں سے 10 کلو سے زائد چرس،7 کلوہیروئن اور200 لیٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی۔
ملزموں کیخلاف تھانہ سٹی ، تھانہ صدر، تھانہ رجوعہ ،کوٹ وساوا، تھانہ بھوانہ ، تھانہ چناب نگر، لالیاں اور تھانہ محمد والا میں مقدمات درج کرکے تفتیش جاری ہے ۔ اس حوالے ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا ہے کہ اپنی نسلوں کو منشیات سے بچانے کیلئے ضلع بھر عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں ۔ شہری منشیات فروشی پرمیرے نمبر 03237543444 پر اطلاع دیں،فوری کارروائی کی جائیگی۔