صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری :اراضی ریکارڈ سینٹر سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا آغاز

  • فیصل آباد
سمندری :اراضی ریکارڈ سینٹر سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا آغاز

سمندری(نمائندہ دنیا)حکومتِ پنجاب اور پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے جدید اور شفاف اراضی ریکارڈ نظام کے تحت اراضی ریکارڈ سینٹر سمندری کی جانب سے زمینداروں کے ریکارڈ کو محفوظ بنانے کیلئے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔

اس سلسلے میں گزشتہ روز سمندری میں پہلا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج، انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر محمد نعمان خالد، لینڈ ریکارڈ افسر محمد عمران اور سی آر او عتیق رندھاوا موجود تھے  چک نمبر 45 گ ب کے زمیندار نذیر احمد گل کو پہلا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ دیا گیا اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج اور اراضی ریکارڈ افسروں نے بتایا کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ انقلابی اقدام ہے ،اس کے ذریعے ریکارڈ ڈیجیٹل، محفوظ اور شفاف ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جناب سعید مہدی کی گواہی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
بسنت کی آمد اور مثال کی حکمرانی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دھاگے ہی بیچیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شعلوں کے حصار میں خلیج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
عمران خان کی بیماری
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت کا نام نہاد یوم جمہوریہ
محمد عبداللہ حمید گل