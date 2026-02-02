صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں 12، تحصیلوں میں 8 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

  • فیصل آباد
شہر میں 12، تحصیلوں میں 8 فلٹریشن پلانٹس لگانے کا فیصلہ

مخیر گروپ کی معاونت سے فلٹریشن پلانٹس نصب کرنے کی منصوبہ بندی

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ڈویژنل انتظامیہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے متحرک ہے ۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیرِ صدارت صاف پانی اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں مخیر گروپ کی معاونت سے شہر اور تحصیلوں میں فلٹریشن پلانٹس نصب کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی۔اجلاس میں بتایا گیا کہ تحصیل سمندری، تاندلیانوالہ، جڑانوالہ اور چک جھمرہ میں دو، دو جبکہ فیصل آباد شہر میں 12 نئے فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے ۔کمشنر فیصل آباد نے صاف پانی اتھارٹی کو ہدایت کی کہ مجوزہ فلٹریشن پلانٹس کے لیے موزوں سائٹس کی فوری نشاندہی کی جائے تاکہ منصوبے پر بروقت عملدرآمد یقینی بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ سمبڑیال روڈ ،8نمبر چونگی پر ٹریفک جام درد سر بن گیا

حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کے جال بچھا د ئیے :شازیہ فرید

پیر سعید احمد مجددی کے سالانہ عرس کی تقریبات کل سے شروع ہونگی

ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج کے میگا پراجیکٹ پر کام کا آغاز

بجلی سستی ہو نے صنعتی پیدوار کی لاگت کم ہو گی :شکیل اعظم

موٹرسائیکل سوار ڈاکوؤں نے سیلز مین سے رقم چھین لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر