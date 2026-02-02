صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یو میں بسنت تقریبات کا اعلان

  • لاہور
جی سی یو میں بسنت تقریبات کا اعلان

لاہور(خبر نگار)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور نے بسنت کی ہفتہ بھر کی تقریبات کا اعلان کر دیا ہے۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری نے طویل عرصے بعد بسنت کی بحالی کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ بسنت کو محفوظ بنانا تمام متعلقہ فریقین کی مشترکہ ذمہ داری ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے منا سکیں۔جی سی یو کے بسنت فیسٹ میں طلبہ کی تخلیقی صلاحیتیں نمایاں ہوں گی۔ یونیورسٹی کے مطابق فیسٹ کے دوران ڈرامہ، میورل پینٹنگ، فوڈ فیسٹ، فوٹو بوتھ، پتنگ سازی ورکشاپ، لائیو پینٹنگ، پوسٹر مقابلہ، میوزیکل ایوننگ اور لائیو پرفارمنسز منعقد ہوں گی۔ سرگرمیاں آن کیمپس ایمفی تھیٹر، سلام ہال اور اوول گراؤنڈ میں ہوں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

قومی شاہراہوں پر رائٹ آف ویز آؤٹ سورس کرنیکا فیصلہ

امپورٹرز اپنے درآمدی شیڈول پیشگی شیئر کریں، وزیر بحری امور

شہریوں کے مسائل حل ،منصوبے جلد مکمل کئے جائیں،آئی جی

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری،درخواستوں پر فوری احکامات جاری

کپاس کی اگیتی کاشت کا حتمی پلان پیش کیا جائے، سیکرٹری زراعت

ایکسپورٹرز کی طرز پرچھوٹے تاجروں کو ریلیف دیا جائے،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر