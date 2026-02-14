صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرہ :شیعہ علما کونسل کی اسلام آباد حملے کیخلاف احتجاجی ریلی

  • فیصل آباد
گوجرہ :شیعہ علما کونسل کی اسلام آباد حملے کیخلاف احتجاجی ریلی

گوجرہ ( نما ئندہ دُنیا)شیعہ علما کونسل کی جانب سے گوجرہ میں اسلام اباد مسجد خدیجہ الکبریٰ میں ہونے والے بم دھماکے میں شہید ہو جانے والے شہدا کے حق میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔۔۔

 احتجاجی ریلی چوک امام بارگاہ حیدریہ گوجرہ سے ہوتی ہوئی چوک ملکہ والا میں پہنچی.جس میں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے درج ذیل مطالبات پیش کیے اسلام آباد واقعے میں ملوث عناصر کو فوری گرفتار کر کے نشانِ عبرت بنایا جائے ۔مظاہرین نے مساجد اور امام بارگاہوں کی سیکیورٹی کو مزید سخت کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

انتہاپسندی اور نفرت انگیز تقاریر پر کارروائی ہوگی ،کمشنر راولپنڈی

راولپنڈی، آئل ٹینکر میں آتشزدگی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا

سانحہ ترلائی کیخلاف مری اور تلہ گنگ میں احتجاجی ریلیاں

اسلام آباد ہائیکورٹ بار کے انتخابات آج ،صدر کیلئے ون ٹو ون مقابلہ

بوجہ مرمتی سواں گرڈ سٹیشن عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری

مردان، موٹرسائیکل کی ٹکر سے 6سالہ بچہ جاں بحق

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن