صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

  • لاہور
خواجہ سلمان رفیق کا محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ

لاہور (اے پی پی) یومِ شہادت حضرت علی کرم اﷲ وجہہ کے دوران قیام امن کے مشن کے سلسلے میں صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔

اس موقع پر کو چیئرمین بلال یاسین بھی موجود تھے۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے مرکزی کنٹرول روم سے پنجاب بھر کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ کابینہ کمیٹی نے محکمہ داخلہ کنٹرول روم سے صوبہ بھر میں جاری جلوسوں و مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔بریفنگ میں بتایاگیا کہ محکمہ داخلہ مرکزی کنٹرول روم سے پنجاب بھر میں تمام 965 مجالس اور 205 جلوس مانیٹر کئے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پولیس مقابلوں میں زخمی350ملزموں کے علاج معالجہ کیلئے ہسپتال عملہ کو مشکلات

جلالپور جٹاں کڑیانوالہ روڈ کی تعمیر 4سال سے تاخیر کا شکار

حکومت صنعتی سہولت منصوبے مکمل کرے :گوجرانوالہ چیمبر

حافظ آباد ،شاہ جمال،رسول پور تارڑ اور پنڈی بھٹیاں میں یوم علیؓ پر جلوس

ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کی بنیاد :مولانا الیاس چنیوٹی

وزیرآباد:تحصیل ہسپتال کے ملازمین میں عید پیکیج تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی