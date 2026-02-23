صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ:شراب کی بھٹی پکڑ ی گئی ،ملزم کو گرفتار کر لیا

  • فیصل آباد
شورکوٹ:شراب کی بھٹی پکڑ ی گئی ،ملزم کو گرفتار کر لیا

40 لٹر شراب بھی ضبط کر لی گئی ،مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کا آغاز

شورکوٹ (نمائندہ دنیا)انچارج چوکی پولیس 17 گھگھ اظہر حسین نے اہم کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی شراب کی بھٹی پکڑ لی۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال افتخار کیانی کی ہدایت اور ایس ایچ او تھانہ شورکوٹ کینٹ صدام عمر کی زیر نگرانی عمل میں آئی۔چوکی انچارج اظہر حسین نے دورانِ چیکنگ پولیس نفری کے ہمراہ جنگلات کے قریب چھاپہ مار کارروائی کی، جہاں سے شراب کشید کرنے والی بھٹی برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے موقع سے ملزم طارق کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے تقریباً 40 لٹر شراب بھی ضبط کر لی۔ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی اور قانون شکنی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

شہر کے 175 واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب شہری صاف پانی سے محروم

رمضان میں میپکو کا بجلی فراہمی کنٹرول روم فعال

وہاڑی میں جدید کسٹمر فیسیلی ٹیشن سنٹر کا افتتاح

گیارہ کے وی تار سے کرنٹ، نوجوان جاں بحق

وارداتیں، شہر چوروں ،ڈاکوؤں کے سپر د ، پولیس بے بس

پنجاب گروپ آف کالجز کا سپورٹس گالا،طلبہ کی شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ