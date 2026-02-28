صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچنی:فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین

  • فیصل آباد
بلوچنی:فتنہ الخوارج کیخلاف آپریشن کی کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین

بلوچنی (نمائندہ دنیا )مسلم لیگ ن آزاد علی تبسم نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے افغان طالبان خارجیوں کے حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔

 انہوں نے کہا کہ اس آپریشن نے پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر دیا اور ثابت کیا کہ جو بھی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے عبرت بنادیا جائے گا۔انہوں نے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی قیادت میں افواج پاکستان کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

مضر صحت اشیا،3افطار پوائنٹس او ریونٹس کو جرمانے

کتے نے بزرگ شخص کو کاٹ لیا

3ایس ایچ اوز تبدیل

سیلز ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سوک سینٹر کا بکنگ آفس سیل

گوجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کے سابق ایم ایس ڈاکٹر سہیل انجم ریٹائرڈ

ریلوے پلیٹ فارم ٹکٹ مہنگا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان