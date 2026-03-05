صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر کا تعلیمی اداروں کا دورہ

  • فیصل آباد
علامہ اقبال یونیورسٹی کے ریجنل ڈائریکٹر کا تعلیمی اداروں کا دورہ

بلوچنی (نمائندہ دنیا )ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، فیصل آباد کیمپس، ڈاکٹر بشیر احمد صمیم نے علاقہ بلوچنی اور کھرڑیانوالہ کے مختلف تعلیمی اداروں کا خصوصی وزٹ کیا۔

 ڈاکٹر بشیر احمد صمیم نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول کھرڑیانوالہ، گورنمنٹ ہائی سکولز 77رب لوہکے ، 69رب، 97رب جوہل اور 164رب میں داخلہ مہم کے سلسلے میں پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز، سوشل ورکرز اور ماہرین تعلیم سے ملاقاتیں کیں۔ ریٹائرڈ سینئر ہیڈ ماسٹر طارق محمود اور ملک اصغر، کوآرڈینیٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چک جھمرہ، نے اس موقع پر ملاقاتوں کے انتظامات کیے ۔ڈاکٹر بشیر احمد صمیم نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے عام تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم کے کورسز بھی متعارف کروائے ہیں۔ آئندہ سمسٹر سے میٹرک ٹیک اور ایف اے ٹیک کے کورسز شروع کیے جائیں گے تاکہ نئی نسل کو عام تعلیم کے ساتھ خصوصی اور ہنرمند تعلیم بھی میسر ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی