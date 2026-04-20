حسین آباد ، صفائی نظام درہم برہم، شہریوں کا نوٹس کا مطالبہکوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگنے سے تعفن پھیل رہا ،شہریوں کو شدید مشکلات

پینسرہ (نمائندہ دنیا )یونین کونسل نمبر 144 چک نمبر 245 کی آبادی حسین آباد میں صفائی کا نظام مکمل طور پر متاثر ہو چکا ہے جبکہ ستھرا پنجاب اتھارٹی کے دعوے عملی طور پر ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔مختلف مقامات جن میں علی فیاض کریانہ سٹور کے سامنے ، پیر سید قاسم علی شاہ کے گھر کے قریب اور حلمی روڈ مسجد کے سامنے شامل ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگنے سے تعفن پھیل رہا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ صفائی عملہ صرف مین روڈ کے مخصوص پوائنٹس سے کچرا اٹھاتا ہے جبکہ اندرونی آبادیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔

شہریوں کے مطابق کئی علاقوں میں مہینوں تک صفائی عملہ نظر نہیں آتا، جس سے صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے ۔علاقے کی نالیاں اور نکاسی آب کے نظام میں بھی کوڑا کرکٹ بھر جانے سے سیوریج نظام متاثر ہو چکا ہے ۔ شہریوں نے متعدد بار شکایات درج کروائیں، حتیٰ کہ ہیلپ لائن پر بھی اطلاع دی گئی، تاہم تاحال کوئی مؤثر کارروائی سامنے نہیں آ سکی۔شہریوں نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اسسٹنٹ کمشنر صدر اور ستھرا پنجاب اتھارٹی سے فوری نوٹس لینے اور ہنگامی بنیادوں پر صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

سرگودھا

آر پی او شہزاد آصف خان کا اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد

انٹر تحصیل و انٹر ڈسٹرکٹ کبڈی ٹورنامنٹ کے شیڈول کا باقاعدہ اعلان

ایسٹر کے دوران بہترین سکیورٹی انتظامات پر شکریہ ، مسیحی برادری

تھیلسیما کے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کیلئے بلڈ کیمپ

یوم امتیاز اکبریہ ماڈل ہائی سکول کی تقریب ‘طلبا میں شیلڈز تقسیم

اپنی تحصیل میں ایس ایس ٹیز کو متحد کرینگے ‘ریاست علی راو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مایوسی کا بیانیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
غیر متوقع نتائج
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
معرکہ لوڈشیڈنگ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری‘ توانائی اور برآمدات کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
خیر دیکھیں گے یہاں روشنیاں دوسرے لوگ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عدل و انصاف کی اہمیت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر