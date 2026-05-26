صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کاحکم

  • فیصل آباد
ڈی سی کا غیر قانونی مویشی منڈیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کاحکم

شہری صرف مقررہ سیل پوائنٹس سے ہی جانور خریدیں :کیپٹن (ر) ندیم ناصر

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر خود میدان میں آگئے اور اپنی نگرانی میں مختلف شاہرات پر قائم غیر قانونی مویشی منڈیاں ختم کرادیں۔تفصیلات کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ضلع میں ماڈل کیٹل مارکیٹ نیاموآنہ سمیت 9 عارضی سیل پوائنٹس کے علاوہ کسی بھی جگہ قربانی کے جانوروں کی فروخت کی اجازت نہیں ہے ۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنرز اور میونسپل کارپوریشن کو سختی سے عملدرآمد کی ہدایت جاری کی گئی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں صفائی کا اعلیٰ معیار برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے شاہرات پر غیر قانونی طور پر منڈیاں لگانے والوں کے جانور ضبط کرکے کانجی ہاؤس منتقل کرنے کی ہدایت بھی کی اور شہریوں سے اپیل کی کہ وہ صرف مقررہ سیل پوائنٹس سے ہی قربانی کے جانور خریدیں۔انہوں نے مزید کہا کہ اوپن مقامات پر جانور فروخت کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی جائے ۔ اس موقع پر انہوں نے تحصیل جڑانوالہ میں عارضی سیل پوائنٹ اور ماڈل کیٹل مارکیٹ نیاموآنہ کا دورہ بھی کیا، جہاں صفائی اور خریداروں و بیوپاریوں کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اشیا خورونوش کی من مانی قیمتیں : دودھ ، گھی ، سبزی ، پھل مہنگے

علی پور چٹھہ : صفائی ورکرز کوڑا جمع کر کے جلانے لگے، فضا آلودہ ، شہریوں کا احتجاج

مذہبی ہم آ ہنگی کی فضا برقرار رکھنا مشترکہ ذمہ داری :کمشنر

آلائشوں کو ٹھکانے لگانے‘صفائی کا جامع پلان تیار

وزیرآباد :جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیف سٹی پراجیکٹ فعال

علی پورچٹھہ:عید پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس