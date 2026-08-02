صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آزاد کشمیر الیکشن،مہاجر ووٹرز کیلئے 2 پولنگ سٹیشن قائم

  • فیصل آباد
آزاد کشمیر الیکشن،مہاجر ووٹرز کیلئے 2 پولنگ سٹیشن قائم

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)آزاد کشمیر میں الیکشن پر آج ٹوبہ ٹیک سنگھ میں حلقہ ایل اے 34 جموں ون کے مہاجر ووٹرز کیلئے 2 پولنگ سٹیشن قائم۔۔۔

 ضلعی انتظامیہ اور پولیس نے پرامن، شفاف پولنگ کیلئے سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیدی۔دونوں پولنگ سٹیشنز پر 206 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرینگے ، جہاں 44 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں،پہلا پولنگ سٹیشن گورنمنٹ گریجوایٹ ،دوسرا گورنمنٹ گرلز کالج میں قائم کیا گیا ہے ۔ ضلعی انتظامیہ نے انتخابی ڈیوٹی پر تعینات افسروں و اہلکاروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ٹیچنگ ہسپتال میں پرائیویٹ تشخیصی ٹیسٹ‘کاررروائی کا حکم

حافظ آباد:چہلم شہدا کربلا کے موقع پر سکیورٹی انتظامات

ڈپٹی کمشنر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ماڑی بھنڈراں‘ریڑھی بازار کا دورہ

ایم ڈی واسا کی ترقیاتی منصوبوں پر ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ

نکاسی آب نہ ہونے پرفصلیں برباد ،کسانوں کا احتجاج

کچہری چوک میں سٹی بیوٹیفکیشن منصوبے پر کام جاری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل