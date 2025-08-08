صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایلومینیم ایسوسی ایشن کے حقو ق کاتحفظ یقینی بنائینگے ،چیئرمین

  • گوجرانوالہ
ایلومینیم ایسوسی ایشن کے حقو ق کاتحفظ یقینی بنائینگے ،چیئرمین

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)آل پاکستان ایلومینیم یو ٹینسلز مینو فیکچرز ایسو سی ایشن کا اجلاس ، سٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود میں کمی نہ کرنے کے ممکنہ اثرات پر تشویش کا اظہار کیاگیا۔

چیئرمین محمد ظہیر نے خطاب کرتے کہا سٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود میں کمی نہ کرنے سے ترقی کی رفتار کا پہیہ بہت آہستہ چلے گا،موجودہ حکومت کے کچھ فیصلے اچھے ہیں مگر مجموعی طور پر حالات کا جائزہ لیا جائے تو کاروباری افراد کی مشکلات تھمنے کا نام نہیں لے رہیں،ہم متعلقہ اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پالیسی سازی میں صنعت سے وابستہ افراد کو بھی شامل کرکے زمینی حقائق کی روشنی میں صنعت کے فروغ کیلئے ٹھوس لائحہ عمل تیار کریں۔ ایلومینیم ایسوسی ایشن اپنے تمام ممبران کو یقین دلاتی ہے کہ انکے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے اور حقوق کے تحفظ کیلئے ہر ممکن اقدامات کیے جائینگے ۔ اجلاس میں سینئر وائس چیئرمین سلمان صدیقی، وائس چیئرمین علی رضا بٹ ایگزیکٹیو ممبران،صدیق بھٹی، عثمان یوسف،عمر شان میر،عارف سلیم ، زاہد، آصف چاند منیر اور سلمان نویدنے شرکت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

عدالت نے کے ایم سی سے پارکس ٹھیکے پر دینے کی تفصیلات طلب کرلی

کراچی کے ساتھ ہماری سیاسی قیادت مخلص ، مل کر کام کر رہے ،میئر

ایڈیشنل آئی جی کی عدالتوں میں پیشرفت کو بہتر بنانیکی ہدایت

جشن آزادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری

سرکاری تعلیمی نظام کی بحالی کے بغیر ترقی ممکن نہیں،منعم ظفر

متعصب حکمران مہاجروں سے امتیازی سلوک کر رہے ، آفاق احمد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ