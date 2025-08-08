صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر کے تحت یوتھ ٹریننگ،لیڈر شپ ڈویلپمنٹ سیشن

  • گوجرانوالہ
گجرات چیمبر کے تحت یوتھ ٹریننگ،لیڈر شپ ڈویلپمنٹ سیشن

گجرات(سٹی رپورٹر)لیڈر شپ ڈویلپمنٹ کمیٹی گجرات چیمبر کے زیر اہتمام یوتھ ٹریننگ اینڈ لیڈر شپ ڈویلپمنٹ کے موضوع پر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا۔

 چوہدری رخسار میلو سیکرٹری جم خانہ کلب ،عمران وڑائچ، عاکف سعید، مرزا اویس عرفان، مہر عبدالرحمن ایگزیکٹو ممبران گجرات چیمبر آف کامرس ، چوہدری عمران مہدی چیئرمین لیڈر شپ ڈویلپمنٹ کمیٹی اور مختلف کالجز کے طلبہ نے شرکت کی۔ منیر پشاوری صدر گجرات چیمبر نے خطاب میں کہا پاکستان کا اصل سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں ،نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ہنر بھی سیکھیں، وقت کی قدر کریں اور مسلسل سیکھنے کا جذبہ اپنائیں۔ ٹیکنالوجی، انٹرپرینیورشپ اور انڈسٹریل سکلز کے بغیر ترقی کا خواب ادھورا ہے ۔ ہمارا مقصد صرف روزگار فراہم کرنا نہیں بلکہ ایسے نوجوان تیار کرنا ہے جو خود روزگار کے مواقع پیدا کریں، بزنس لیڈرز بنیں، اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ایم ڈی کیٹ 2025کی رجسٹریشن کا شیڈول جاری

ایل ایل بی انٹری ٹیسٹ سال میں دو بار لینے کا فیصلہ

پیپلزپارٹی پسے ہوئے طبقات کی نمائندہ جماعت :گورنر پنجاب

ایپکا مطالبات حکومت کو ارسال کئے جائیں گے ،فوادہاشم

بوگس چیک دینے والے کیخلاف مقدمہ درج

ملتان: پولیس مقابلے میں خطرناک ڈاکو زخمی گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بیرسٹر گوہر کا چھکا
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
زہر کا کاروبار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Finds and shall find me unafraid
بابر اعوان
کنور دلشاد
سانحہ نو مئی کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش
کنور دلشاد
آصف عفان
وقت اور بخت
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر جنت نظیر کے مظلوم
امیر حمزہ