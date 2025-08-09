صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لدھیوالہ ،عالم چوک اور گردونواح میں چینی نایاب

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ ،عالم چوک اور گردونواح میں چینی نایاب

لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )لدھیوالہ ،عالم چوک پپناکھہ مدوخلیل اور گردونواح میں چینی نایاب ہو گئی ،دکان داروں نے چھاپوں اور جرمانوں کے خوف سے فروخت روک دی ۔

بتایا گیا ہے کہ لدھیوالہ کوٹ اسحاق عالم چوک مدوخلیل مغل چک سمیت دیگر علاقوں میں دکانداروں نے چینی کی فروخت روک دی ہے ۔ اس حوالے سے دکانداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخوں پر ہمیں ہول سیل مارکیٹ سے چینی نہیں ملتی تو ہم سرکاری نرخوں پر فروخت کیسے کریں۔ دوسری جانب دکانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں اور جرمانے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم چینی کی فروخت نہیں کر رہے اور نہ ہمارے پاس سٹاک ہے ۔ کریانہ سٹور کے مالکان نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا کہ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے تاکہ عوام کو سرکاری نرخوں پر چینی کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن