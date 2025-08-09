صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چہلم کے جلوس و مجالس منظور شدہ روٹس کے مطابق ہونگے،ڈی سی

  • گوجرانوالہ
چہلم کے جلوس و مجالس منظور شدہ روٹس کے مطابق ہونگے،ڈی سی

پاکپتن(سٹی رپورٹر،نمایندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈی پی او جاوید اقبال چدھڑ کی زیر صدارت مسلک اہل تشیع کے عہدیداروں کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السّلام کے موقع پر امن و امان، سکیورٹی اقدامات اور حکومتی پابندیوں کے اطلاق بارے تفصیلی مشاورت کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے واضح ہدایت کی کہ حکومتِ پنجاب کے فیصلے کے مطابق ضلع بھر میں مشی واک پر مکمل پابندی عائد ہے اور اس پر ہر صورت عملدرآمد کرایا جائے گا۔ چہلم کے جلوس اور مجالس صرف منظور شدہ روٹس اور اوقات کے مطابق ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن