صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال اور مختلف علاقوں کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال اور مختلف علاقوں کا دورہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال گوجرانوالہ کا دورہ کیا ایم ایس ڈی ایچ کیو ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر عتیق احمد سمیت دیگر ہمراہ تھے ۔

 ڈپٹی کمشنر نے زیر علاج مریضوں کی عیادت کی، سٹاف اور ڈاکٹرز کی ڈیوٹی روسٹر کے مطابق حاضری چیک کی اور ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ کنٹریکٹر کے ہمراہ باسی والا پسرور روڈ، والا کا دورہ کیا۔ دیہات میں صفائی کی ناقص صورتحال سے کنٹریکٹر کو موقع پر آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ کنٹریکٹ کے مطابق وسائل بروئے کارلائے جائیں اور شہریوں کو صاف ماحول فراہم کیا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

معرکہ حق اور یوم آزادی کو شایان شان طریقے سے منایا جائیگا : چیئرمین سی ڈی سے

امریکا میں مقیم معروف بزنس مین نویدانور کی صدر آر سی سی آ ئی سے ملاقات

شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ کی شاعری محض ادب نہیں روح کی رہنمائی ہے ، بلاول بھٹو

پی کے ایل آئی راولپنڈی رواں سال فعال ہو جا ئیگا ، وزیر صحت پنجاب

روئی کا مقررہ ہدف حاصل کرنے کیلئے کو شاں ہیں ، سیکرٹری زراعت

جشن آزادی : ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جا ئیگا، آئی جی

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
78سال کا پاکستان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کب تک ایسا چلے گا؟
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
چکوال کا پروفیسر غنی جاوید
رؤف کلاسرا
رشید صافی
بھارت چین کی دہلیز پر
رشید صافی
عمران یعقوب خان
زود پشیمانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
فوجی بیڑے میں جدید چینی ہیلی کاپٹر
محمد عبداللہ حمید گل