صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عثمان ابراہیم کی اساتذہ کو مسائل کے حل کی یقین دہانی

  • گوجرانوالہ
عثمان ابراہیم کی اساتذہ کو مسائل کے حل کی یقین دہانی

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب ٹیچرز یونین کے صوبائی نائب صدر طارق قریشی نے پارلیمانی سیکرٹری انڈسٹریز و پروڈکشن شاہد عثمان ابراہیم سے ملاقات کی ، دوران ملاقات اساتذہ کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔

 اس موقع پر طارق قریشی نے کہا کہ لیوانکیشمنٹ، 17-A رولز اور پنشن گریجوایٹی کے ظالمانہ نوٹیفکیشن واپس لئے جائیں، وفاقی بجٹ میں اعلان کردہ 30فیصد ڈسپریٹی الائونس کا اجرا فوری کیا جائے ، ہائوس رینٹ، میڈیکل و سفری الائونس میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے ۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے شاہد عثمان ابراہیم نے وفد کو یقین دلایا کہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں مشیر وزیراعظم رانا ثنا اﷲ سے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ رانا ثنا اﷲ پنجاب حکومت سے گفتگو کریں تاکہ پنجاب بھر کے ملازمین کو ان کا حق مل سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر