صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل سطح پر انگریزی تقریر کے مقابلوں میں طالبعلم کا شان اظہر کی پہلی پوزیشن

  • گوجرانوالہ
تحصیل سطح پر انگریزی تقریر کے مقابلوں میں طالبعلم کا شان اظہر کی پہلی پوزیشن

گلیانہ(نامہ نگار )گورنمنٹ ہائی سکول صبور کے معلم اظہر حسین کالس کے بیٹے کاشان اظہر، جو گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول سدوال کے ہونہار طالبعلم ہیں تحصیل لیول پر محکمہ تعلیم کی جانب سے منعقدہ انگلش سپیچ مقابلہ میں شاندار کارکردگی کا۔۔۔

 مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن اپنے نام کر لی۔مقابلے میں تحصیل کے مختلف سرکاری سکولوں کے طلبا نے شرکت کی تاہم کاشان اظہر نے پُراعتماد انداز، بہترین تلفظ اور موضوع پر مکمل عبور کے ذریعے ججز اور شرکا کو متاثر کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر