صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگو منڈی،22سالہ لڑکی سے 3افراد کی 10روز تک زیادتی

  • گوجرانوالہ
گگو منڈی،22سالہ لڑکی سے 3افراد کی 10روز تک زیادتی

گگومنڈی(نامہ نگار)گگو منڈی کے نواحی گاؤں367۔ای بی میں اپنی ماں سے ناراض ہوکر گھرسے بھاگ کرجانے والی22سالہ لڑکی سے 3 افراد کی 10روز تک اجتماعی زیادتی۔

حالت غیر ہونے پر عارف بازاربوریوالامیں تھانہ صدرکے نزدیک پھینک کرفرارہوگئے ۔ ساجدہ بی بی اپنی22سالہ بیٹی (آ۔ ش) کی شادی اپنی مرضی سے کہیں کرناچاہتی تھی، بیٹی رضامندنہ ہوئی اورماں سے جھگڑاکرکے گھرسے بھاگ گئی۔ (آ۔ ش) کو اسکے جاننے والے علی کمہار،شاہداسلم اورنویدلکھن راستہ سے اغوا کرکے مجاہدکالونی لے گئے جہاں تینوں دس روزتک باری باری اس سے زیادتی کرتے رہے ۔متاثرہ(آ۔ ش)کابھائی بلال حسین اوربہن خوشنودبی بی اسے بے ہوشی کی حالت میں گگومنڈی ہسپتال لائے جہاں علاج جاری ہے ۔ 15کی کال پرتھانہ گگومنڈی پولیس نے موقع پرپہنچ کرکارروائی شروع کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر