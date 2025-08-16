صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موترہ:گھر میں گھس کر لڑکی سے زیادتی کی کو شش ، ملزم فرار

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )اوباش ملزم کی 13سالہ لڑکی کیساتھ زیادتی کی کوشش ۔ ملزم احمد علی ڈسکہ کی منظوراں بی بی کے گھر آیا اور اس کی 13سالہ پوتی کو برآمد ے میں لے جاکر زیادتی کرنے کی کوشش کی ،بچی کے شور پر ملزم فرارہوگیا ،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

